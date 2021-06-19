لمطاردة الجماعات الإرهابية.. المسماري: نطالب المواطنين والصيادين الابتعاد عن مناطق الجنوب الغربي

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية في إيجاز صحفي مقتضب، اليوم السبت: “بالإشارة لتعليمات غرفة العمليات العسكرية بالجنوب الغربي بشأن عمليات مطاردة فلول العصابات الارهابية يطلب من الأخوة المواطنين والصيادين والذين يقصدون المناطق الصحراوية في محيط جبال الهاروج وكامل مناطق الجنوب الغربي التوقف فورا عن التجول في هذه المناطق حفاظا على سلامتهم وأمنهم ، وللأهمية نأمل من الجميع التقيد والتنفيذ، غرفة عمليات تحرير الجنوب”.

وكان الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن، أمس الجمعة، تحريك قوات من الجيش بهدف تأمين المنطقة الجنوبية، ردًا على التصعيد الأخير للعمليات الإرهابية التي تنفذها العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة موقعً أمنيا وعسكريا.