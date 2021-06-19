البناني يخلف صوان في رئاسة حزب العدالة والبناء

انتخب المؤتمر العام الثاني لحزب العدالة والبناء، مساء اليوم السبت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عماد البناني، رئيسا للحزب خلفا لمحمد صوان.

وتستمر ولاية البناني لمدة أربعة أعوام، خلفا لمحمد صوان، الذي تزعم الحزب خلال السنوات العشر الماضية.

وسبق أن أكد محمد صوان عدم ترشحه لمنصب رئاسة الحزب لدورة أخرى تحت أي تعديل أو شرط، مشيرا إلى أنه قرر فتح المجال أمام قيادات الحزب، واعتبر، في بيان مرئي للدعوة للمؤتمر العام الاستثنائي للحزب، إنه «يعتبر السنوات العشر التي قضاها على رأس الحزب، وسط ظروف وصفها بأنها غاية في الصعوبة، هي رصيد يدعوه للانطلاق بشكل جديد في العمل السياسي»، حسب قوله.

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