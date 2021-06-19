الدبيبة يسحب تعيين “مهرب بشر” وكيلا لوزارة الإسكان والتعمير

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت قراراً بسحب قرار تعيين عبد الرحمن زيد وكيلاً لوزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية.

ونشرت منصة حكومتنا، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 152، والذي نص في مادته الأولى على سحب قرار رقم (146) بتسمية عبد الرحمن زيد وكيل لوزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية، وألزمت المادة الثانية العمل بمقتضى القرار وإلغاء كل ما يخالفه.

وكشف “الساعة 24” في تقرير أمس عن وثائق إدانة زيد من محكمة مصرية في قضية تهريب بشر من مصر والسودان وليبيا إلى الدول الأوروبية، وعاقبته بحكم غيابي بالحبس المؤبد وغرامة مالية.