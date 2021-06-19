وزير خارجية أمريكا لـ”المنقوش”: ندعم استقرار ليبيا و نحرص على دعم الانتخابات المقبلة

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، مؤتمر برلين الثاني، والتشديد على أهمية ضمان إجراء الانتخابات فى ديسمبر المقبل، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل بنود وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة فورا.

مع جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، التزام بلاده بزيادة إسهاماتها الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية الداعمة لتحقيق تقدّم في ليبيا.

وتناول الوزيران خلال الاتصال الهاتفي، بحسب إيجاز صحفي للوزارة، التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا ،حيث شدد وزير الخارجية الأمريكي على دعم بلاده لاستقرار ليبيا، وأكد حرصه على العمل مع الشركاء الدوليين على دعم الانتخابات الوطنية في ديسمبر 24.

ومن جانبها أكدت وزير الخارجية على حرص السلطة التنفيذية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ خارطة المرحلة التمهيدية وشددت على أهمية دعم الولايات المتحدة الأمريكية للرؤية الليبية في برلين.