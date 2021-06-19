في خطوة ضد الجيش الوطني.. المجلس الرئاسي يعيين آمرين بالجنوب الليبي

تعليقات
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ليس من حق القائد الاعلى للجيش تعيين قادة الوية وكتائب فعى مت اختصاص القائد العام ورئيس الاركان فعل يستطيع المنفى تعيين امر جديد لكتيبة الردع او كتيبة غتيوة او امر لقاعدة الوطية او معتيقة او الكلية الجوية بمصراته بالطبع مستحيل !!
ولا طاعة لاى قيادة لا فى عندها وطتية ولا دم لعبة فى يد للمليشيات كما رايتا من قبل الطرطور مرسى اراد ييع سيتاء فتصدى له قائد الجيش وقتها السيسى امرا بمنع بيع اراضى سيناء للوطن وقائد عام الجيش استمد شرعيته من نواب الشعب مبلشرة ولم يعينه رئيس مجلس رئاسى فرض من الخارج ويحارب الجيش الوطنى لصالح الخوان
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اذا لم يدعوا مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لسحب الثقة من الحكومة والمجلس الرئاسى فان ليبيا مقدمة على حرب اهلية شرسة بسبب الخوان
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ماهذا العك الذى يحدث فى ليبيا رئيس خكومة يسرق صلاحيات المجلس الرئاسى ويسافر للخارج ومجلس رئاسى جاهل بابسط مبادئ العسكرية ويدعى انه القائد الاعلى للجيش ومن فوضك لهذا المنصب فليس رئيس منتخب من الشعب حتى يعبر عنه بل جاء نتيجة خرفان فرضتهم الامم المتحدة الامربكية لتفرض على الشعب هؤلاء الاغبياء الخونة فبدلا من دعم الجيش الوطنى فى محاربته للارهاب بتكليف من نواب الشعب نرى هذا الكلب يدعم الارهاب ويحارب الجيش الوطنى فاى جيش فيه تسلسل قيادى كل قيادة تاخذ اوامرها من قيادة اعلى منها مباشرة والا تصبح فوضى فلم نسمع مثلا ان الرئيس الامريكى تخطى صلاحيات قائد الجيش وعين امر كتيية يل هو يعين قائد الجيش ويصدق عليه الكونجرس ويمارس عمله دون تدخل فى تفاصيل العمل العسكرى فالجيش الوطنى مكلف من نواب الشعب مباشرة والشعب هو السيد وصاحب السلطة بينما المجلس الرئاسى غير منتخب من الشعب مباشرة وليس له سلطة مباشرة على عمل الجيش خاصة فى محاربة الارهاب وهو يريد ان يدفع الجيش للانقلاب على الكلاب ولو فعل هذا سيحد دعما شعبيا كبيرا حتى اذا اعدم الخوان فى ميدان عام ولكنه ينتظر للنهاية حتى يتاكد الشعب انه هؤلاء الخونة المفروضين من الخارج هدفهم خبيث هو تدمير الجيش الوطنى واعادة الفوضى ودعم داعش والقاعدة !!!
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