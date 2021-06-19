أردوغان: الدعم الذي قدمناه لحكومة السراج هو ما أدى إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “ما وصفه بـ “الدعم” الذي قدمته أنقرة لما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، هي أدت فتح الطريق أمام وقف إطلاق النار في البلاد، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق بداية جديدة في البلاد”، بحسب زعمه.
وأوضح أردوغان في منتدى أنطاليا للدبلوماسية الذي نقلت تفاصيلها وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أن “ليبيا مرت بفترة مؤلمة استمرت لسنوات طويلة، لكن من المهم حاليا زيادة الدعم إلى لليبيا للتعافي، وأن تبدأ في إعادة الإعمار والتنمية، خاصة في هذه الفترة الحرجة، التي تمر بها البلاد”، بحسب زعمه.
وأضاف بقوله: “كما تعلمون أن هذه المسألة الدبلوماسية التي اتبعناها في ليبيا استطعنا من خلالها دعم ما يسمى “حكومة الوفاق”، والآن تتم مرحلة انتقالية ناجحة تتم، وعلينا أيضا مساعدة ليبيا فهناك الكثير من الدول التي تعاني مثلها أيضا”، بحسب زعمه.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك