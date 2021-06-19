أردوغان: الدعم الذي قدمناه لحكومة السراج هو ما أدى إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “ما وصفه بـ “الدعم” الذي قدمته ‏أنقرة لما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، هي أدت فتح الطريق أمام ‏وقف إطلاق النار في البلاد، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق ‏بداية جديدة في البلاد”، بحسب زعمه.

وأوضح أردوغان في منتدى أنطاليا للدبلوماسية الذي نقلت ‏تفاصيلها وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أن “ليبيا مرت بفترة مؤلمة ‏استمرت لسنوات طويلة، لكن من المهم حاليا زيادة الدعم إلى لليبيا ‏للتعافي، وأن تبدأ في إعادة الإعمار والتنمية، خاصة في هذه الفترة ‏الحرجة، التي تمر بها البلاد”، بحسب زعمه.

وأضاف بقوله: “كما تعلمون أن هذه المسألة الدبلوماسية التي ‏اتبعناها في ليبيا استطعنا من خلالها دعم ما يسمى “حكومة الوفاق”، والآن تتم ‏مرحلة انتقالية ناجحة تتم، وعلينا أيضا مساعدة ليبيا فهناك الكثير ‏من الدول التي تعاني مثلها أيضا”، بحسب زعمه.

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