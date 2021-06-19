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أردوغان: الدعم الذي قدمناه لحكومة السراج هو ما أدى إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “ما وصفه بـ “الدعم” الذي قدمته ‏أنقرة لما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، هي أدت فتح الطريق أمام ‏وقف إطلاق النار في البلاد، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق ‏بداية جديدة في البلاد”، بحسب زعمه.

وأوضح أردوغان في منتدى أنطاليا للدبلوماسية الذي نقلت ‏تفاصيلها وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أن “ليبيا مرت بفترة مؤلمة ‏استمرت لسنوات طويلة، لكن من المهم حاليا زيادة الدعم إلى لليبيا ‏للتعافي، وأن تبدأ في إعادة الإعمار والتنمية، خاصة في هذه الفترة ‏الحرجة، التي تمر بها البلاد”، بحسب زعمه.

وأضاف بقوله: “كما تعلمون أن هذه المسألة الدبلوماسية التي ‏اتبعناها في ليبيا استطعنا من خلالها دعم ما يسمى “حكومة الوفاق”، والآن تتم ‏مرحلة انتقالية ناجحة تتم، وعلينا أيضا مساعدة ليبيا فهناك الكثير ‏من الدول التي تعاني مثلها أيضا”، بحسب زعمه.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • هذا المعتوه لا يشبع من الكذب وينسب لنفسه انجازات الاخرين ولغيره جرائمه فمن اوقف اطلاق النار ياحمار بقرار رادع عند الخط الاحمر يوم 6/8 الساعة 6 هو السيسى وهو من قال لن اسمح لاحد بتخطى الخط من الجانبين اما انت فاتيت بمرتزقة وارهابيين ودعمت مليشيات مارقة لازلت تدمر اليلاد اخرها فى العجيلات .
    وانت يامعتوه فشلت فى تحقيق وعدك المعلن على شاشة الفضائيات امام خريطة ليبيا باحتلال موانئ وحقول النفط وبالفعل حاول جرذان الغضب يوم 6/6 الهجوم على سرت فتم سحقهم واغراق سفينتين للاتراك امام سرت فوصلت الرسالة ووقف السيسى وقال لن اسمح بتخطى الخط الاحمر ولولا ذلك لكان شرق ليبيا مرتعا للدواعش والقاعدة وسط احتلال الاتراك لنفط ليبيا فانت كذاب اشر منافق فى الدرك الاسفل من النار عندما تصبح رمة فى القبر سترى مقعدك من النار مع اخوانك الفجار

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  • من قبل ايضا نسب لنفسه محاربة داعش فى سوريا مع انه من كان يدعمهم وتسب لنفسه مجهود الاكراد بدعم امريكى فى سحق داعش فى اخر معاقلهم فى البواغيز والقبض على الالاف منهم فى معسكر الهول حاليا كما ان زعيم داعش البغدادى تم قتله فى مناطق سبطرة الاتراك فالكذب ليس له رجلين يامعتوه

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