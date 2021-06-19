وزير الخارجية العراقي: نرغب في فتح سفارتنا بليبيا 

قال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، إن بلاده تدعم الجهود الدولية الساعية لإعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا، واعتماد الخيار السياسى بما يلبى تطلعات الشعب الليبيِّ.

وقالت قناة “السومرية نيوز” العراقية أمس السبت، إن تأكيد الوزير العراقي خلال لقاء جمعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسى لبحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبُل التعاون المشترك.

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن رغبة بلاده فى إعادة فتح سفارته فى ليبيا؛ للقيام بدورها فى تنشيط العمل السياسى والدبلوماسى وبما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة فى ليبيا .