الحبيب الأمين: السلطات المتعاقبة تتعامل مع حفتر كشبح مرعب

قال الحبيب الأمين وزير الثقافة الأسبق:” مازال حفتر صانع الفعل والوجود بالحرب فقط وعدو الاستقرار ومهدد السلم الأهلي والأمن الوطني ، ومازالت السلطات المتعاقبة عاجزة عن ممارسة سلطاتها وأعمال صلاحياتها مكتفية بردود الأفعال الباهتة والتعامل مع حفتر كشبح مرعب لا يذكر كلما أحرجها التصعيد الداكن”.

وأضاف الأمين في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر:” حفتر يعبر الطرق المفتوحة ويقطعها ويباشر فتح الجنوب ومجلس رئاسي بصفة ” قائد أعلى ” لا يمارس عليه حتى سلطة شرطي المرور ، وفي ذات المسار يطلب ويضغط لفتح الطريق الساحلي الذي يرابط ورائه المرتزقة وحشود حفتر المتأهبة بالوسطى والمتحركة جنوبا، سياسة ياما جاب الغراب لأمه”.