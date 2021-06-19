ليبيا الان

الحبيب الأمين: السلطات المتعاقبة تتعامل مع حفتر كشبح مرعب

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال  الحبيب الأمين  وزير الثقافة الأسبق:” مازال حفتر صانع الفعل والوجود بالحرب فقط وعدو الاستقرار ومهدد السلم الأهلي والأمن الوطني ، ومازالت السلطات المتعاقبة عاجزة عن ممارسة سلطاتها وأعمال صلاحياتها مكتفية بردود الأفعال الباهتة والتعامل مع حفتر كشبح مرعب لا يذكر كلما أحرجها التصعيد الداكن”.

وأضاف الأمين في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر:” حفتر يعبر الطرق المفتوحة ويقطعها ويباشر فتح الجنوب ومجلس رئاسي بصفة ” قائد أعلى ” لا يمارس عليه حتى سلطة شرطي المرور ، وفي ذات المسار يطلب ويضغط لفتح الطريق الساحلي الذي يرابط ورائه المرتزقة وحشود حفتر المتأهبة بالوسطى والمتحركة جنوبا، سياسة ياما جاب الغراب لأمه”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • امر طبيعى ان يستمد حفتر قوته من دعم الشعب الليبى له فهو جاء بقرار ياحمار من مجلس النواب وليس شبحا يابوشخة لان مقر قيادته معروف ويظهر على المنصة امام الاف الجنود اما الشبح فلا يراه احد ولانك اعمى واهبل حتى فى الثخافة .
    وراينا من قبل قادة جيوش وطنية انحازوا للشعب عندما انحرف رئيس اليلاد حدث مرتين فى مصر عندما انحاز المشير طنطاوى للشعب عقب ثورة 25 يناير وحبس مبارك وايضا السيسى عقب ثورة 30 يونيو عندما حبس الخائن مرسى وفى السودان انحاز الجيش للسودانى لثورة السودان وحبس اللخوانى الحقير عمر البشير ومن حق الجيش الوطنى فى ليبيا ان ينحاز للشعب ويقف فى وجه اى خائن او عميل خاصة انه لا يوجد رئيس منتخب من الشعب ياكلب واذا طلب منه الشعب او نوابه القبض على المجلس الرئاسى ورئيس الخكومة بعد ان يثبت خيانتهم فأمر الشعب مطاع فالجيش جيش الشعب ياكلب .

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