وزير الاقتصاد والتجارة يعلن استحداث ديوان للوزارة بالمنطقة الجنوبية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ، اجتماعا مع مراقبي الوزارة بالمنطقة الجنوبية، ومدير فرع الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، و مدير فرع مركز تنمية الصادرات بالمنطقة الجنوبية ،في مدينة سبها لوضع آلية عمل مشتركة تسهم في تعزيز دور الوزارة والجهات التابعة لها بالمنطقة.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ونائب مدير عام مركز تنمية الصادرات والمستشار الاقتصادي للوزير، وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة شهد الإعلان عن استحداث ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الجنوبية.

وأشار الوزير إلى أن الديوان سيتولى متابعة المراقبات بالمناطق والتنسيق فيما بينها والعمل على حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجهها وتفعيل دورها في توفير السلع وانسيابها بالسوق المحلي ورقابة الأسعار والمشاركة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالوزارة.

كما أكد أن ديوان الوزارة بالمنطقة سيعمل بالتنسيق مع الجهات التابعة متمثلة في الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومركز تنمية الصادرات والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لخلق فرص استثمارية واعدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية ببرامج تأهيل وتدريب وتوفير الإمكانيات اللازمة حتى تصبح مشاريع قائمة تسهم في توطين الصناعات وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية.