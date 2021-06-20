تحشيدات للميليشيات غرب طرابلس متوجهة للزاوية وصرمان

كشفت مصادر مطلعة لقناتنا، عن وجود تحشيدات للمليشيات في كوبري 27 غرب طرابلس.

المصادر، وفي تصريحات خصت بها قناتنا، أوضحت أن الميليشيات تنوي التناحر مع مثيلاتها في الزاوية التي يترأسها الميليشياوي محمد البحرون الملقّب “الفار”.

وبحسب ذات المصادر، فإن “هناك تحشيدات من قبل ميليشيات عثمان اللهب ومحمد الفار، لمهاجمة ميليشيات بوزريبه، وتشارلي بعد وصول دعم كبير لي بوزريبه من هيثم تاجوري وغنيوة ومعمر الضاوي”.

وأوضحت المصادر، الميليشياوي بوزريبه، في وقت سابق هدد بالهجوم على مقر “الفار” داخل الزاوية، ومقر “عثمان اللهب” في صرمان.

وأضافت المصادر أنه “هناك تحشيدات أمام مقر ميليشيا “دعم الاستقرار” التابعة لغنيوة، وتحشيدات واستنفار في صرمان في محيط “المباحث الجنائية” صرمان وإغلاق الطريق الساحلي الزاوية تحت كوبري المصفاة”.

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