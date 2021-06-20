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تحشيدات للميليشيات غرب طرابلس متوجهة للزاوية وصرمان

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشفت مصادر مطلعة لقناتنا، عن وجود تحشيدات للمليشيات في كوبري 27 غرب طرابلس.

المصادر، وفي تصريحات خصت بها قناتنا، أوضحت أن الميليشيات تنوي التناحر مع مثيلاتها في الزاوية التي يترأسها الميليشياوي محمد البحرون الملقّب “الفار”.

وبحسب ذات المصادر، فإن “هناك تحشيدات من قبل ميليشيات عثمان اللهب ومحمد الفار، لمهاجمة ميليشيات بوزريبه، وتشارلي بعد وصول  دعم كبير لي بوزريبه من هيثم تاجوري وغنيوة ومعمر الضاوي”.

وأوضحت المصادر، الميليشياوي بوزريبه، في وقت سابق هدد بالهجوم على مقر “الفار” داخل الزاوية، ومقر “عثمان اللهب” في صرمان.

وأضافت المصادر أنه “هناك تحشيدات أمام مقر ميليشيا “دعم الاستقرار” التابعة لغنيوة، وتحشيدات واستنفار في صرمان في محيط “المباحث الجنائية” صرمان وإغلاق الطريق الساحلي الزاوية تحت كوبري المصفاة”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • مليشيات ليس لها كبير مثل المشير فى مناطق سيطرة الجيش لا يتحرك احد الا باوامر محددة .
    وين الريس حنفى قصدى الريس منفى يصدر القرار رقم 10 بتعيين الفار رئيسا للاركان لارضاء حبيبه اللافى كواحد من ربع دستة اشرار يمثلوا القائد الاعلى للمليشيات المشلحة
    المهم ان جرذان العبط بيخلصوا على بعض بينما الجيش الوطنى فى الجنوب مشغول بالحرب على داعش

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  • رايح اجيب الفار من ذيله ..مع تحيات ابوزريبة
    الى اللقاء مع باقى حيونات ابوزريبة الحصان والبقرة عقب امساك الفار من ذيله

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