العباني: يجب مشاركة وفد برلماني في “برلين 2”

أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، ضرورة مشاركة وفد برلماني في أعمال مؤتمر برلين 2، والذي من المقرر أن تشارك به حكومة الوحدة الوطنية.

وقال العباني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن «شعبنا بلغ سن الرشد ولا يجوز فرض الولاية عليه وتغييب إرادته بما سيُطرح من حلول ومقترحات، ولذا لا بد من مشاركة وفد يمثل السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين»

وأوضح أن «الليبيين مطالبهم محددة وهي: إجلاء القوات الأجنبية، وطرد المرتزقة، وحل المليشيات ونزع سلاحها، وإجراء انتخابات نزيهة في موعدها المقرر.

وتابع: “ولكونهم أكثر طرف عانى واكتوى بنيران الآثار السلبية لكل هذه الأوضاع فقد تكون لديهم رؤى جدية مقارنةً بالجميع فيما سيُطرح من مقترحات وخطط للحل”.