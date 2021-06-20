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الاتحاد الأوروبي يجدد تفويض يوبام في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قرر الاتحاد الأوروبي تجديد تفويض بعثته للمساعدة على إدارة الحدود الليبية يوبام حتى نهاية يونيو 2023.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه أوكل للبعثة في العامين المقبلين مهام مساعدة السلطات الليبية المعنية، في بناء البنى التحتية الأمنية، لاسيما في مجال إدارة الحدود وتطبيق القوانين والعدالة الجنائية.

وأوضح البيان أن مهام البعثة تتضمن كذلك تنسيق وتنفيذ المشاريع المبرمة مع شركاء دوليين في مجالات تخصص البعثة.

وانطلقت مهام البعثة للمساعدة على إدارة الحدود الليبية «يوبام» في مايو 2013.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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