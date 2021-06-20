”ميديابارت”: اعتقال رئيسة وكالة فرنسية على خلفية قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

كشفت صحيفة ” ميديابارت”، إن السلطات الفرنسية اعتقلت رئيسة وكالة المصورين الفرنسيين ميشيل مارشاند وهي مسؤولة علاقات عامة ومؤثرة للسياسيين والمقربين من الرؤساء لخرقها شروط الكفالة.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة الفرنسية: في الوقت السابق من شهر يونيو تم وضع مارشاند ، الملقبة بـ “ميمي” ، قيد التحقيق الرسمي بتهمة العبث من قبل الشهود والتآمر الإجرامي فيما يتعلق بجانب من التحقيق طويل الأمد في التمويل الليبي المشتبه به لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية لعام 2007 ،ل كن أطلق سراحها بعد ذلك بكفالة ومع ذلك ، علمت “ميديابارت” من عدة مصادر أنها احتجزت يوم الجمعة 18 يونيو لخرقها على ما يبدو شرط تلك الكفالة .

وأوضحت الصحيفة، أن ميشيل مارشاند هي صديقة للرؤساء الفرنسيين السابقين والحاليين وقد تم احتجازها كجزء من التحقيق الجاري في قضية التمويل الليبي بحسب ما أوردته الصحيفة.

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