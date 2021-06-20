دراه: تم الاتفاق على فتح الطريق الساحلي بحضور الدبيبة

أكد الناطق باسم ما يسمى “غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة” التابعة للميليشيات عبد الهادي دراه أنه تم الاتفاق على فتح الطريق الساحلي الأحد بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

دراه، وفي تصريح نقلته لوكالة أخبار ليبيا 24، قال: “إنه بعد خطاب القائد الأعلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وسلسلة من الاجتماعات عقدت مع مجموعة (5+5) وغرفة العمليات سرت- الجفرة، وآمري الغرفة والقادة طيلة الأسبوع الماضي، واجتماع عقد اليوم بمدينة مصراتة بحضور كافة قادة مليشيات بركان الغضب وآمري المحاور والمجلس البلدي مصراتة ومجلس الحكماء والأعيان وآمر المنطقة الوسطى، اتفق الجميع على فتح الطريق الساحلي ورفع المعاناة على المواطنين”، بحسب قوله.

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