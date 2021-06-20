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دراه: تم الاتفاق على فتح الطريق الساحلي بحضور الدبيبة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد الناطق باسم ما يسمى “غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة” التابعة للميليشيات عبد الهادي دراه أنه تم الاتفاق على فتح الطريق الساحلي الأحد بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

دراه، وفي تصريح نقلته لوكالة أخبار ليبيا 24، قال: “إنه بعد خطاب القائد الأعلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وسلسلة من الاجتماعات عقدت مع مجموعة (5+5) وغرفة العمليات سرت- الجفرة، وآمري الغرفة والقادة طيلة الأسبوع الماضي، واجتماع عقد اليوم بمدينة مصراتة بحضور كافة قادة مليشيات بركان الغضب وآمري المحاور والمجلس البلدي مصراتة ومجلس الحكماء والأعيان وآمر المنطقة الوسطى، اتفق الجميع على فتح الطريق الساحلي ورفع المعاناة على المواطنين”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • يا دراه الكبد : قلت لك سابقا ستأتيكم العصا وتفتحوا الطريق وانوفكم ممرغة بالتراب….لماذا الي هذا الوقت والاشاوس يماطلون حتي يقبضوا ثمن فتح طريق..؟؟!! هل هذه هي اخلاق الثوار و الوطنيين…؟؟؟ الكثير ماتوا جراء الحوادث ونقص الدواء وارتفاع اسعار المواد وكل ذلك في رقبة الاشاوس الطوار الذين ماطلوا فتح الطريق ….حتي جاءتهم العصا…دراه الكبد هذا صاح و نبح بأن الطريق لن تفتح وان الطريق لا ولا ولا …السؤال الآن للطوار الاشاوس : لماذا بعد كل هذا النهب والسرقة والابتزاز للوطن وبالتأكيد تكونوا قد شبعتم من هذا السحت لماذا لا تصطفون الي جانب الوطن والمواطن وتتركوا هذه الممارسات وتكفروا عن ذنوبكم عسي وعل ان يقبل الشعب عودتكم الي الطريق المستقيم …ام تعودتم علي اكل الحرام والسحت ولا رجعة لديكم…؟؟؟!!!

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  • هل المليشيات الارهابيه قبضت الرشوه التي طلبتها من الدوله او ان بفضل ضغوط دوليه وبالعين الحمراء تم الفتح فلا احد من صعاليك الساسه او صعاليك المليشيات له الفضل في فتح الطريق انما الفضل لقوه خارجيه بيدها ان تعاقب ولا اي صعلوك يستطيع ان يرفض لها آمر فهؤلاء ناس تخاف ولا تستحيش

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  • هل اصدر اردوغان الآمر لعبيده وخدمه وحريمه في مصراته بضرورة فتح الطريق لذلك استجاب العبيد والخدم وسحبوا العصابات الارهابيه من الطريق الساحلي الرابط بين المحافظه الليبيه سرت واامحافظه التركيه مصراته قبل احتلال تركيا مصراته ونصب قواعد فيها كانت لتركيا 81 محافظه ولكن بهذا التوسع الذي حصل واحتلت تركيا غرب ليبيا اصبح محافظات عديده

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    • إنه أعظم شعراء العرب بل ومن أعظم شعراء العالم على مر العصور ، إنه أبو الطيب المتنبي الذي كتب في كل شيء وأجاد في كل شيء فلم يبلغ شأوه من كان قبله ولا من عاصره ولا من جاء بعده ، وهنا مقتطفات من روائع أشعاره والتي كلها بمجملها رائعه : أظمئتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت عليا مصائب وقوله : لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم وقوله : ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت على عينيه حتى يرى صدقها كذبا وقوله : إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا وقوله : حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب وقوله : أعز مكان في الدنى سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب إذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب وقوله : عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود وقوله : ما كل ما يتمنى المرء مدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وقوله : ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا ما من صداقته بد وقوله : فإن قليل الحب بالعقل صالحوأن كثير الحب بالجهل فاسد وقوله : وكاتم الحب يوم البين منهتك وصاحب الدمع لا تخفى سرائره وقوله : وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل وقوله : إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم وقوله : ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا وقوله : ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم وقوله : يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول وقوله : ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام خليلك أنت لا من قلت خلي وإن كثر التجمل والكلام وقوله : إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم وقوله : وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم وقوله : ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر وقوله : فاطلب العز ولو كان في لظى ودع الذل ولو كان في جنات الخلود وقوله : إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعادى محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم وقوله : أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم وقوله : يحب العاقلون على التصافي وحب الجاهلين على الوسام وقوله : لا تشتر العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد وقوله : وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال وقوله : أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم؟ وقوله : أنا الغريق فما خوفي من البلل مصائب قوم عند قوم فوائد وقوله : الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم وهذا كله غيض من فيض أشعار أبو الطيب المتنبى

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