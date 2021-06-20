الحبيب الأمين: السلطات المتعاقبة عاجزة عن ممارسة سلطاتها

قال وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين: ”مازال (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر صانع الفعل والوجود بالحرب فقط وعدو الاستقرار ومهدد السلم الأهلي والأمن الوطني ، ومازالت السلطات المتعاقبة عاجزة عن ممارسة سلطاتها وأعمال صلاحياتها مكتفية بردود الأفعال الباهتة والتعامل مع حفتر كشبح مرعب لا يذكر كلما أحرجها التصعيد الداكن”، بحسب زعمه.

الأمين، الموالي لتركيا، وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أضاف: ”(القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر يعبر الطرق المفتوحة ويقطعها ويباشر فتح الجنوب ومجلس رئاسي بصفة ”قائد أعلى” لا يمارس عليه حتى سلطة شرطي المرور، وفي ذات المسار يطلب ويضغط لفتح الطريق الساحلي الذي يرابط ورائه “المرتزقة” وحشود (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر المتأهبة بالوسطى والمتحركة جنوبا، سياسة ياما جاب الغراب لأمه”، بحسب زعمه.

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