الشاطر لـ«المليشيات»: الأمور تتطور للأسوأ.. «خللي السلاح صاحي»

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن الأمور تتطور للأسوأ، مخاطبا المليشيات، بالقول: ” خللي السلاح صاحي”، على حد وصفه.

وقال الشاطر في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “عندنا فصيل عسكري متمرد راكب راسه لإعادة حكم العسكر”، بحسب تعبيره.

وأضاف “عندنا فصيل مدني مسيطر على قرارات مجلس النواب وما فيش حل معه. وعندنا لجنة 5+5 لا يجمعهما خيط واحد من التفاهم”، وفقا لقوله.

وتابع “عندنا احتلال لمدن وقواعد عسكرية تسلم للفاغنر والجنجاويد. وعندنا مجلس رئاسي الحاضر الغائب”، على حد زعمه.

وخاطب عناصر المليشيات في تغريدة أخرى، قائلا: “الأمور تتطور إلى الأسوأ. خللي السلاح صاحي”.