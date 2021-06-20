ليبيا الان

الشاطر لـ«المليشيات»: الأمور تتطور للأسوأ.. «خللي السلاح صاحي»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن الأمور تتطور للأسوأ، مخاطبا المليشيات، بالقول: ” خللي السلاح صاحي”، على حد وصفه.

وقال الشاطر في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “عندنا فصيل عسكري متمرد راكب راسه لإعادة حكم العسكر”، بحسب تعبيره.

وأضاف “عندنا فصيل مدني مسيطر على قرارات مجلس النواب وما فيش حل معه. وعندنا لجنة 5+5 لا يجمعهما خيط واحد من التفاهم”، وفقا لقوله.

وتابع “عندنا احتلال لمدن وقواعد عسكرية تسلم للفاغنر والجنجاويد. وعندنا مجلس رئاسي الحاضر الغائب”، على حد زعمه.

وخاطب عناصر المليشيات في تغريدة أخرى، قائلا: “الأمور تتطور إلى الأسوأ. خللي السلاح صاحي”.

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المجلس الرئاسي المليشيات عبد الرحمن الشاطر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كالعادة …غير شاطر….لجنة 5+5 ناس شرفاء حرفيين وطنيين لا يرضون بالعمالة والخيانة…وليس كما قلت انت بانه لا يجمعهم شيء …تجمعهم مهنة الشرف وحب الوطن …وبدلا من التحدث عن الاوهام ياليتك تخرج الكلاب السوريين والاتراك من غرف نوم الليبيين في المدن المحتلة ايها البائس ياغير شاطر …و دعوتك للميليشيات والصياع وحثالات المجتمع الطوار الاشاوس لحمل السلاح ضد ابناء شعبهم هذا مخططكم الاخواني الشيطاني المدعوم من دولة الشياطين العثمانية …طبعا انتم لايهمكم قتل وتدمير هذا الشعب المسكين الذي أبتلي بكم وبثورتكم السودا النودا المهم عندكم مصالحكم الشخصية ومصالح اذنابكم في الاعتمادات الوهمية وسرقتها وابتزاز الوزراء علي المناصب والسفارات والاستيلاء علي الاراضي ومنازل البسطاء وممتلكاتهم هذا هو المهم لديكم ….عليكم اللعنة وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم……….

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    • الشاطر خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان هذا الشيطان فكر مثلك تمام وكانت نتيجة الصدام مع الجيش المصرى سحق الاخوان للابد وحبس مرشدكم الاعمى ونائبه الشاطر وصدور حكم بالاعدام على دستة من مجرمى رابعة منهم البلتاجى الذى كان يهدد السيسى من رابعة ويقول لن يتوقف الارهاب فى سيناء حتى يعود مرسى للقصر واليوم رقبته تستعد لحبل المشنقة والامر متوقف على تصديق السيسى .
      فعن اى سلاح للخوان فى مواجهة جيش وطتى مكلف من نواب الشعب مباشرة وليس لاحد سلطة عليه الا الشعب ياكلب فلا يوجد رئيس منتخب من الشعب حتى يكون قائد اعلى باسم الشعب بل ربع دستة خونة لافى عندهم كرامه فرضتهم وليامز على الشعب الليبى من خلال حوار الخرفان وطز فيك وفيهم فلدينا تجارب سابقة فى مصر والسودان من تدخل الجيش لصالح الشعب ان انحرف اى رئيس عن ارادة الشعب ياكلب بعد ثورة 25 يناير قام الجيش المصرى بحبس حستى مبارك وكان رئيس منتخب بارادة شعبية وعقب ثورة 30 يونيو قام قائد الجيش الذى عينه الجاسوس مرسى بالاستجابة لارادة الشعب وحبسه .
      وفى ليييا لو انحرف المجلس الرئاسى والدبيبة التركى عن ارادة الشعب وانحاز للاختلال التركى والمرتزقة وجب على الجيش الوطنى بقيادة المشير نيابة عن الشعب القبض على الخونة وتقديمهم للعدالة فليبيا اولا ولا مكان للخوان الا فى السجون وسلاح الجيش صاحى للابد فهو من منع اردوغان من تحقيق احلامه التى اعلنها امام خريطة ليبيا باحتلال موانئ النفط ولكن جرذانه عندما رات زئير الاسد
      فرت كانها حمر مستنفرة فرت من قسورة

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  • سترحل باذن الله من الدنيا و ليس لذيك زاد و علي ظهرك احمالا ستؤدي بك الي قاع جهنم باذن الله يا شيبة النحس يا فاسد شيباني فاسد و
    ذيوث زيك مافيش اتفووووو وووو ووووه علي زمتك اللي زي زومة القرد

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  • شاطر في القياده و اىخيانه و الفتن لعنة الله عليك عمرك ما قلت كلمة خير و لا دافعت علي ليبيا اللي قاعد عايش من خيرها

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  • غباوة الاخوان تصور لهم ان نملة الاخوان تستطيع ان تقف فى طريق الاسد ولهذا يتم سحقهم دون مبالاة من الاسد فالاسبوع الماضى بينما كان وزير خارجية مصر فى الدوحة مع وزير خارجية قطر الذى سبق وقال ان السيسى رئيس شرعى منتخب فى ضربة قاضية للخوان الذين زعموا انه قائد انقلاب المهم ان صدر حكم اعدام نهائى من محكمة النقض المصرية على 12 مجرم اخوانى فى اعتصام رابعة المسلح ولم نرى اى اهتمام بالخبر من داعمى الاخوان فى تركيا وقطر ولم يعد احد يهتم بكبار الخرفان فى السجون منذ 8 سنوات منهم مرشد الاخوان ونائبه والمرشد البديل والبغل حازم ابواسماعيل وخرفان كبيرة لا يساوى هذا شعرة فيها ومع ذلك دفعوا ثمن غباوتهم وفى ليبيا الامر اسهل بكثير من مصر والسودان فكل العوامل ضد الاخوان بتخلى قطر عن تمويلهم وطناش تركى لهم وصدور فتاوى من الازهر وهيئة كبار العلماء تحرم الانضمام لجماعة الاخوان الارهابية .
    واعداء الاخوان فى داخل ليبيا يتزايدون فسنجد مليشيات فى طرابلس دخلت فى قتال مع الفار الاخوانى فى الزاوية وغدا نرى صراع بين مليشيات اخوان مصراته ومليشيات طرابلس وسيكون السلاح موجه لهم من الجميع حتى يتم القضاء على سرطان الاخوان الغبى جدا

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  • لو عندك سلاح صاحي ورجال تحمل السلاح كرجال الجيش الليبي ما كان رهنت كرامتك وسيادة اقليمكم للاتراك والسوريين والتوانسه فالشئ الذي ابدع فيه أقليمكم هو العماله للاجنبي ومساعدته لاحتلال اجزاء من الوطن مقابل وظائف يمنحها لكم في ظل الاحتلال فاقليم استسلم لايطاليا بلا حرب وطلين معظم اهاليه ولبسوا الصليب المسيحي ثم تطوعوا كجنود مع جيش الاحتلال الطلياني وحابوا في صفوف ايطاليا ضد المجاهدين الليبيين في شرق البلاد وكما خلع اجدادكم فراعيهم للطليان هأنتم قد خلعتهم الفراعي للاتراك فتبا للسلاح الذي تريده ان يكون صاحي في يد ناس فقدوا شرفهم بعار العماله ومن فقد خان بلاده او فقد شرفه فقد خسر الذين فعلي ستشتروا بنادق وكيف ستجعلوها صاحيه فاين هو الشرف الذي ستدافعوا عنه لقد مرغه الاحتلال التركي واستضافة بعضكم للاتراك في غرفة نومه

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  • سلاح الخوان مات وشبع موت مع سقوط حكم المرشد فى مصر وسقوط الاخوانى الحقير عمر البشير وصدور فتوى نن الازهر الشريف ومن الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء بتحريم الانضمام للاخوان فى اكبر ضربة دينية لفكر اللهوات الضال وايضا لم يعد تمويل مادى مثل زمان فالكل ينفر منكم بعد ان اصبحتم مثل الكلب الجربان لو عندكم حد صاحى ياموات كنتم انقذتم ربكم الاعمى مرشدكم العام من السجن فهو كان يتباهى بانه يعاملكم مثل الميت فى يد مغسله .
    فانتم اموات من غير مرشد يرشدكم لطريق الشر والاجرام

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