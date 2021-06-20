العريبي : تم الاتفاق مع النائب الأول لرئيس الحكومة على  عدم نقل أي مؤسسة من المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني اليوم السبت اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب من المنطقة الشرقية، بمقر الديوان بمدينة بنغازي وبحضور وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية فرج اقعيم .

وقال عضو مجلس النواب عيسى العريبي – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن الاجتماع تناول جميع الرؤى والحقوق الخاصة بالمنطقة الشرقية، لافتاً إنه تمت مناقشة الاستحاقات التي تم الاتفاق عليها بملتقى الحوار السياسي بجنيف الذي انبثق عنه الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية .

العريبي أوضح، أنه تم الاتفاق على توحيد الرؤى والخطاب السياسي وحقوق المنطقة الشرقية، وعدم نزع أو نقل أي مؤسسات من المنطقة الشرقية، ويجب أن يُضم الإعمار والتنمية بالميزانية، وضرورة ضم ميزانية الجيش وتوحيد الصف بين أعضاء المناطق .