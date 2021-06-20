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بحضور الدبيبة.. دراه يؤكد فتح الطريق الساحلي غداً الأحد

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه أنه تم الاتفاق على فتح الطريق الساحلي غداً الأحد بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

دراه قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إنه بعد خطاب القائد الأعلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وسلسلة من الاجتماعات عقدت مع مجموعة (5+5) وغرفة العمليات سرت- الجفرة، وآمري الغرفة والقادة طيلة الأسبوع الماضي، واجتماع عقد اليوم بمدينة مصراتة  بحضور كافة قادة مليشيات بركان الغضب وآمري المحاور والمجلس البلدي مصراتة ومجلس الحكماء والأعيان وآمر المنطقة الوسطى، اتفق الجميع على فتح الطريق الساحلي ورفع المعاناة على المواطنين .

وأشار دراه إلى أنه سيتم إعطاء قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر فرصة لسحب المرتزقة الروس من المنطقة، حسب قوله .

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  • يادراه الكبد لماذا لا تقول الحقيقة وهي خوفكم من العصا..عصا امريكا ايها الجبان…الطوار الاشاوس نبحوا وصاحوا سنوات وهم يبتزون الدولة والمواطن …تسببوا في قتل المئات جراء حوادث المرور ونقص الادوية …أرتفعت الاسعار للمواد وانتم مستبشرين ياطوار بالاعتمادات الوهمية وابتزاز الحكومة والوزراء وتطالبون بالملايين من اجل فتح طريق يمر به المواطن ويخفف عنه اوجاعه ومتاعبه…ولكنكم لانكم خونة وعملاء ولايهمكم الوطن والمواطن قفلتوا الطريق في وجوه البسطاء من اجل منفعتكم والآن تقول سيتم فتح الطريق واعطاء مهلة ل حفتر لاخراج المرتزقة..؟؟؟!!! هذا هو الحل الذي توصلتوا له يادراه الكبد بعد نباحكم وصراخكم لسنوات..؟؟؟ لماذا لم يكون منذ البداية بدلا من هذه المماطلة ؟؟؟..لم يشبع بعد هؤلاء الطوار الاشاوس من اكل مال الليبيين و سرقته ونهبه وابتزاز الوزراء مقابل المناصب والسفارات …لعنة الله عليهم الي يوم الدين و حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في عرقلة فتح هذا الطريق وتخفيف معاناة الناس … وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا…

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  • غصب عنكم وليس بطوعكم فلو بطوعكم راهو فتحتوا الطريق منذ زمن فمن الواضح ان بعد لقاء اردوغان مع بايدن وماكرون تصاعد الضغط عليه من قبلهم بضرورة سحب الارهابيين السوريين والتوانسه فوعدهم بذلك وعلي مايبدو فور عودته لتركيا اصدر آوامره الي حمير السلطان في مصراته خلاص افتحوا الطريق ولا تصدقوا اي كذاب يقول لكم كان لي الفضل في فتح الطريق رآفة مني في هذا الشعب انهم قوم كاذبون وجبلوا علي الكذب كقولهم كذبا في السابق نحن اي قوات البهتان المرصوص حررت سرت من الدواعش بينما العالم يري ويسمع الامريكان من الجو والانجليز والطليان من الارض كيف كانوا يدكوا في حصون دواعش سرت ولكن مقيوله الطعم للزبده والشكر للترفاس فالتريس الامريكان والانجليز والطليان قد انجزوا الانجاز  الصعاليك في البهتان المرصوص فلم يتقدم أهالي سرت بشكوي ان الامريكان والانجليز والطليان سرقوا البيوت ونهبوها بل كانت شكراهم التي تم التعتيم عليها ان صعاليك قوات صف السراق المرصوص التابعه لارهابيي مصراته هم من سرقوا ثم كذبوا علينا لاحقا بالقول بان عصابات الجريمه المنظمه فيما تسمي قوات بركات الحطب قد صدت تقدم جيش ليبيا البطل  نحو عاصمة بلاده ليتضح ان بوارج  تركيا علي ظهر ضباط أسرائليين مختصين في الحرب الالكترونيه من البحر ومرتزقه سوريين وتوانسه وتشاديين من علي الارض اما قوات بركات العبط المختصه في السرقه والنهب والخطف مقابل فديه والسطو علي البنوك وعلي ارزاق المواطنين فلم يكن لها اي دور في صد جيش البطل محرر شرق البلاد من الارهاب فلا تصدقوا اي كذاب يآتي ليقول لكم هأنا فتح لكم الطريق كذاب الطريق سيفتح باراده خارجيه

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