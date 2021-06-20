رسالة أبوسبيحة إلى غوتيريش بشأن تواجد القوات في فزان

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طالب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي مصباح أبوسبيحة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش التدخل لإخراج كافة القوات المتواجدة في فزان.

وقال أبوسبيحة في منشور عنونه بـ “برقية عاجلة” موجهة إلى غوتيريش قال فيها :”في ظل الصراع المحموم على منطقة فزان، وتفاديا لنشوب التصادم المسلح بين أطراف الصراع مما سيتسبب في كارثة إنسانية لمنطقة تفتقد لأبسط الخدمات الضرورية عليه نأمل تدخلكم السريع لخروج كافة القوات منها من جميع الأطراف ومهما كانت صفتها”.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان :”نطالب أن تتولى لجنة 5+5 ترتيب إجراءات حفظ الأمن في المنطقة”.

وتابع أبوسبيحة للأمين العام للأمم المتحدة :”نحملكم مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه سكان فزان وما يصيبهم من دمار”.

وكانت قيادة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت أمس السبت، إغلاق الحدود الليبية الجزائرية وإعلانها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها.

وجاء في بيان لإدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن القوات المسلحة تغلق الحدود الليبية الجزائرية وتعلنها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها”.

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، الجمعة، تحريك قوات من الجيش بهدف تأمين المنطقة الجنوبية، ردًا على “التصعيد الأخير للعمليات الإرهابية التي تنفذها العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة موقعً أمنيًا وعسكريًا”.

ويسيطر الجيش الليبي فقط على معبر آيسين الحدودي في مدينة غات جنوب غربي ليبيا، من أصل 3 معابر تربط البلدين .