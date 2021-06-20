الخطوط الإفريقية: انطلاق أولى رحلات الجدول الصيفي المتوجهة إلى مطار قرطاج

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، اليوم الأحد، انطلاق أولى الرحلات الجوية في الجدول الصيفي المتوجهة إلى مطار قرطاج بتونس.

وذكرت الشركة في بيان مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، «نطلقت رحلتنا الأولى بالجدول الصيفي لعام 2021 متوجهة إلى مطار تونس قرطاج من مطار مصراتة الدولي بعد انقطاع دام قرابة العام».

واستأنفت الخطوط التونسية السريعة رحلاتها مع ليبيا بداية من يوم 6 يونيو الماضي بمعدل 3 رحلات في الأسبوع بين مطاري “طينة” بصفاقس و”معيتيقة الدولي” بطرابلس.

وقالت الخطوط التونسية السريعة في بيان لها، إن الرحلات ستكون أيام الثلاثاء والخميس والأحد، مشيرة إلى أن إعادة برمجة هذا الخط يأتي إستجابة للطلب المكثف على مستوى جهة صفاقس والجنوب التونسي من قبل رجال الأعمال.

وأضافت الخطوط التونسية السريعة، أن هذه الرحلات ستسهل تنقل الأشقاء الليبيين من أجل الاستثمار والعلاج والزيارات السياحية والتجارية، مؤكدة أن طائرات جديدة ستؤمن هذه السفرات من وإلى ليبيا.