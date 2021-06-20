كتلة الـ94 تكثف تحضيراتها لعقد أول اجتماعاتها في طرابلس

تكثف كتلة الأربعة والتسعين من تحضيراتها هذه الأيام لعقد أول اجتماع لها منذ سنوات في العاصمة طرابلس.

وقال رئيس الكتلة الشريف الوافي الذي وصل إلى العاصمة طرابلس في تصريح ل218 إنهم يريدون عقد اللقاء في العاصمة لكسر الجمود وإيصال رسالة بأن طرابلس للجميع وليست لكتل سياسية معينة.

تجدر الإشارة إلى أن كتلة “الـ 94″، تم تشكيلها أواخر فترة المؤتمر الوطني العام، وهي تمثّل أعضاءً من التيار المدني، أما تشكيلها فكان لمحاولة تشكيل جبهة تصدي ضد تيار الإسلام السياسي الذي استقوى تلك الفترة بالتشكيلات المسلحة ومرر عدة قرارات وقوانين من بينها قانون العزل السياسي.

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