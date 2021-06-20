الدبيبه يعلن فتح الطريق الساحلي

أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه اليوم الأحد فتح الطريق الساحلي معلنا طي صفحة من معاناة الشعب الليبي.

وقال الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة” مضيفا “تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي” وتابع “معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.

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وتعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعها الخامس بمقرها الدائم بمدينة سرت، اليوم الأحد بحضور أعضاء اللجنة ومندوب بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وأكدت مصادر إعلامية أن الاجتماع يبحث ملف إخراج المرتزقة الأجانب وتقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ونزع الألغام، تمهيدا لفتح الطريق الساحلي.