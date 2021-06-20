خلال لقاء مع نظيرها المصري.. المنقوش: لا استقرار من دون إنهاء ملف المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية

ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مباحثات في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن تطورات الأزمة الليبية.

بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أشار إلى أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وبحث الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر برلين 2 فيما تم عقد مؤتمر صحفي بين الجانبين بعد ذلك.

وخلال المؤتمر الصحفي أكدت المنقوش أن العلاقات بين مصر وليبيا تاريخية وأكبر من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل معبرة عن تطلعها لانعقاد اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية والترحيب بانعقاد اللجنة القنصلية وتجديد الدعوة لفتح السفارة المصرية بطرابلس والقنصلية ببنغازي وتعيين سفراء بين البلدين.

وشددت المنقوش على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق ومخرجات برلين بشأن توحيد المؤسسات الامنية والعسكرية وتعزيز وقف إطلاق النار مشيرة لأهمية الدور المصري لدعم العملية السياسية في ليبيا مع المطالبة بأن يكون الليبيين على قدر المسؤولية لبناء الدولة الليبية.

وبينت المنقوش أهمية إنهاء ملف المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار مشيرة إلى ملامح رؤية الليبيين لتحقيق الاستقرار في ليبيا والتي ستعرض على مؤتمر برلين 2 المبادرة التي ترتكز على تثبيت وقف إطلاق النار.

وجددت المنقوش موقفها حول الإسراع بخروج كافة المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية تأكيدا على مبدأ السيادة الوطنية للدولة الليبية واستقلالية قرارها إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية والإيفاء بالتزامات مخرجات مؤتمر برلين 1 وقرارات مجلس الأمن الدولي 2570 و2571 ذات العلاقة.

بدوره جدد شكري موقف بلاده الداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وخارطة الطريق تمهديا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل منوها لبحث التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين 2 فضلا عن التأكيد على أهمية خروج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية