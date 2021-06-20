وفد حكومي يبحث تحسين الوضع الاقتصادي في سبها

بحث وفد حكومي مكون من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، خلال زيارته إلى المنطقة الجنوبية، تفعيل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمنطقة، وسُبل تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.

والتقى الوفد الحكومي خلال زيارته أعضاء مجلس النواب عن الجنوب، وعددا من وزراء ووكلاء ورؤساء الهيئات بالحكومة وعمداء البلديات والحكماء والأعيان في المنطقة الجنوبية، حيثُ ناقش المجتمعون عددا من الملفات والقضايا الاقتصادية التي تمس المواطن بشكل مباشر، ووضع آليات عمل مشتركة بهدف تحسين مستوى الخدمات في المنطقة.

وشارك في الاجتماع، وزير الإسكان والتعمير، وزير الشباب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع على الاستثمار وشؤون الخصخصة، نائب مدير عام مركز تنمية الصادرات.

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