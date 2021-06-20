طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 20 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 20 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فتشهد أجواء ساخنة على مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية هذا اليوم ، مع ظهور بعض السحب على أقصى مناطق الشمال الغربي مساء يوم الغد .

• الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط مساء يوم الغد علي بعض المناطق الساحلية .

• درجات الحرارة القصوى: مابين (33- 37) مْ على الساحل، وتكون مابين (40- 43) مْ على الدواخل ،وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب .

• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة على بعض مناطق الجبل الأخضر.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 30) مْ ، وتكون مابين (33-36) مْ على اجدابيا – جالو والجغبوب ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية .

• الرياح: شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 45) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 38) مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:17).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي