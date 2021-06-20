ليبيا الان

المجلس الاستشاري: سننتهي من فرز أسماء المترشحين لشغل المناصب السيادية الإثنين المقبل

تم النشر منذُ 26 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت مقررة لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة الاستشاري منى كوكلة إنهم أوشكوا على الانتهاء من فرز أسماء المترشحين لشغل المناصب السيادية، وفق مخرجات بوزنيقة 1، متوقعة أن يتم الانتهاء منها الإثنين المقبل، تمهيدًا لإعداد تقريرهم النهائي.

كوكلة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت، أوضحت أن عدد المتقدمين لشغل المناصب الخاصة بمجلس للدولة تجاوز 400 ملف، وتلك المناصب وفق بوزنيقة1 هي: نائب محافظ ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس ديوان المحاسبة، ووكيل الرقابة الإدارية.

وبينت مقررة لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة أنهم يتواصلون مع لجنة المناصب السيادية بالبرلمان، وبصدد إرسال الملفات التي اختاروها للمناصب التي أرسلها النواب.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اتفاق ابوزنيقة لم يصدق عليه البرلمان وهو غير ملزم له وحتى هذا الاتفاق قال بالتشاور مع مايسمى مجلس الدولة واى راس استشارى غير ملزم لمجلس التواب عند الاختيار فهو صاحب الحق الوحيد فى الاختيار كمجلس منتخب من الشعب ومن حقه تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزى اللص الكيير رغم انف المشرى واخوانه الارهابيين ولن يعتمد الميزانية الا بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزى لا يكون من الخرفان الخوان

    رد