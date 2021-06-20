المجلس الاستشاري: سننتهي من فرز أسماء المترشحين لشغل المناصب السيادية الإثنين المقبل

ليبيا – قالت مقررة لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة الاستشاري منى كوكلة إنهم أوشكوا على الانتهاء من فرز أسماء المترشحين لشغل المناصب السيادية، وفق مخرجات بوزنيقة 1، متوقعة أن يتم الانتهاء منها الإثنين المقبل، تمهيدًا لإعداد تقريرهم النهائي.

كوكلة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت، أوضحت أن عدد المتقدمين لشغل المناصب الخاصة بمجلس للدولة تجاوز 400 ملف، وتلك المناصب وفق بوزنيقة1 هي: نائب محافظ ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس ديوان المحاسبة، ووكيل الرقابة الإدارية.

وبينت مقررة لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة أنهم يتواصلون مع لجنة المناصب السيادية بالبرلمان، وبصدد إرسال الملفات التي اختاروها للمناصب التي أرسلها النواب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية