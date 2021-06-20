حسني بي: أطلب بفتح المقاصة بين الشرق والغرب بعد غلقها لمدة 7 سنوات

طالب رجل الأعمال، حسني بي، حكومة الوحدة الوطنية الممثلة في مصرف ليبيا المركزي بفتح المقاصة المصرفية المفصولة غربا عن شرقا منذ عام 2014 ما يقدر بسبع سنوات.

وجاء ذلك في تعليق «بي»، عبر حسابه بفيسبوك، على إعلان فتح الطريق الساحلي، قائلا: «بعد إقفال دام سنتان يفتح هذا اليوم الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا “100 كم طريق ساحلي”

لتفادي الاحتراب بين الإخوة الأعداء أو منع إقفال النفط».

وتابع رجل الأعمال تعليقه قائلا: «نطالب مصرف ليبيا إقرار حل وفتح المقاصة المصرفية المفصولة غربا عن شرقا منذ 2014 “سبعة سنوات».