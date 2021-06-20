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رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن فتح الطريق الساحلي اليوم

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، فتح الطريق الساحلي (سرت- مصراتة)، اليوم الأحد، لافتا إلى أنها “خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة” في ليبيا.

وقال الدبيبة، في تغريدة على “تويتر”، اليوم الأحد “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو  خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.

هذا وتسّلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في الـ 16 من آذار/ مارس الماضي لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، بدأ منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • بالنيابه عن الحاكم العسكري التركي لأقليم غرب البلاد الليبيه تم تكليف أحد العملاء اعلان بفتح طريق داخل ليبيا كان مغلق باوامر تركيه فلا تستمعوا الي صبي الاتراك فسيكذب عليكم رئيس ما يسمي بمحكومة الوحله الورطنيه المواليه للزمره الاخوان والعميله للاطماع الاردوغانيه التي دبست الليبيين فيها الملعونه استيفاني الامريكيه بانها قرنت الليل بالنهار من آجل رفع المعاناة من علي كاهل المواطن الليبي وتوجت بجهود عصابه هذه الحكومه بفتح الطريق الرابط بين ليبيا الحره وجارتها مثراته المحتله فبآوامر الغازي المحتل اردوغان تم فتح الطريق اليوم الاحد بعد ان نفذ عبيد السلطان في مصراته آوامره بفتح طريق كانت المليشيات قد طلبت رشوه من آجل فتحه وممكن اردوغان لظهر العين الحمراء للمليشيات وقال لهم كفاكم طلب رشاوي وبعدين انا بجيشي التركي وبمرتزقتي السوريين والتوانسه من منع سقوط اقليم غرب البلاد الليبيه من الوقوع بيد الجيش وبعدما انتم سلمتوا لي لارضكم وفرطوا في شرفكم مقابل منعي لجيش ليبيا من ان يسترجع غرب البلاد الي حضن الدوله فخلاص أنا قررت فتح بدون مقابل وانتم واكرر لكم كفاكم طلب رشاوي فهذه اسباب فتح الطريق وليس لسبب غيره

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