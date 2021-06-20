المنقوش تجدد الدعوة لفتح السفارة المصرية بطرابلس

جددت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الدعوة لفتح السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية في بنغازي وتعيين سفراء بين البلدين.

وأكدت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة السبت على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق وأبدت تطلعها لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين بشأن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز وقف اطلاق النار، مشيرة إلى أهمية الدور المصري لدعم العملية السياسية في ليبيا، مطالبة بأن يكون الليبيين، على قدر المسؤولية لبناء الدولة الليبية، وإنهاء ملف المرتزقة، والقوات الاجنبية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

وأشارت المنقوش إلى ملامح رؤية الليبيين لتحقيق الاستقرار في ليبيا والتي ستعرض على مؤتمر برلين 2 وهي المبادرة التي ترتكز على تثبيت وقف اطلاق النار، وخروج كافة المرتزقة، والقوات الاجنبية، من الاراضي الليبية ، تأكيدا على مبدأ السيادة الوطنية للدولة الليبية واستقلالية قرارها، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية، والايفاء بالتزامات مخرجات مؤتمر برلين 1، وقرارات مجلس الامن 2570 و 2571 ذات العلاقة.

وأشارت المنقوش إلى أن العلاقات بين مصر وليبيا هي علاقات تاريخية، أكبر من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، معبرة عن تطلعها لإنعقاد اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية، ومرحبة في ذات الوقت بانعقاد اللجنة القنصلية بين البلدين