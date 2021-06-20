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المنفي: فتح الطريق الساحلي سيرفع المعاناة عن الليبيين

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن فتح الطريق الساحلي سيرفع المعاناة عن الشعب الليبي.

المنفي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” اليوم الأحد قال: “تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي ورفعِ المُعاناةِ عن شعبنا الأبي، مُحققينَ أحد أهم الأهداف التي سعينا لإنجازها عبرَ سلسلةٍ من الاجتماعات المُضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي”.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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