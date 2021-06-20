شركة نفوسة: الانتهاء من صيانة بئر بحقل شمال الحمادة

أعلنت شركة نفوسة للعمليات النفطية الانتهاء من تنفيذ عملية الصيانة العاجلة للبئر A-4 لغرض السلامة بحقل شمال الحمادة – منطقة التعاقد رقم 47 – حوض غدامس
وأكدت شركة نفوسة للعمليات النفطية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن عملية عزل الطبقة (عوينات ونين )مصدر تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين التي سجلت معدلات عالية (≤ 200 ppm ) عند تنفيذ حملة صيانة رؤوس الآبار في ديسمبر 2020 مشيرة إلى إجراء اختبار للضغط لانبوب التغليف 9 5/8 بوصة طبقا لمعايير التصميم وكانت نتيجته ثابته مما يؤكد نجاح عمليه العزل.
وبينت شركة نفوسة أن عمليات طحن السدادات الحديدية في انبوب التغليف 9 5/8 للوصول لهذه الطبقة كانت من أصعب وأدق العمليات كما تم الكشف عن كامل أنبوب التغليف والغطاء الأسمنتي له قبل مباشرة اختبارات الضغط لضمان سلامة وتماسك البئر.
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