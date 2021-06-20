مُعلنًا خريطة المليشيات.. الجدال: الوضع في الزاوية هش وينذر بمواجهات في أي لحظة

وصف المحلل السياسي المختار الجدال، “الوضع في الزاوية بالهش وينذر باندلاع المواجهات في أي لحظة، رغم اتفاق المليشيات الرئيسية على عدم التصادم داخل المدينة، غير أن ذلك يبدو ضربا من الخيال”، على حد قوله.

وأوضح الجدال، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، أن “التقسيمة المليشياوية في الزاوية رسمتها أيدي من خارجها وتتحكم في تحركها كيفما تحتاجها”.

وأضاف أن “المليشيات في الزاوية تنقسم إلى قسمين؛ الأول مليشيات قبلية تظهر نفسها بأنها موالية للدولة، والقسم الآخر مؤدلجة موالية لمصالحها وحلفائها”.

وأكد أن “أبوعبيده الزاوي يسيطر على المشهد برمته ويحركه، ويداعب كرة النار يحركها كيفما ووقتما يشاء انطلاقا من تأثيرات وعوامل نفسية”، قائلا: “تراه يجيد التحدث بحلاوة لسان في الواجهة وفي الخلفية يظهر كشيطان”.

وذكر أن الدولة الهشة وجدت ضالتها في آمر مليشيا “قوة الإسناد الأولي” في مدينة الزاوية محمد سالم بحرون، الشهير بـ”الفار” المتورط في عديد الجرائم، مبينا أن “قوة الإسناد” تحالفت مع مليشيا قبلية يقودها ضابط يدعى عثمان اللهب تخرج في الكلية العسكرية برتبة ملازم أول بعد قضائه أربع ساعة في احتفال التخرج.

وتابع أن مليشيا عثمان اللهب و”إسناد الفار” هي القوة الأكبر في المنطقة برعاية محمود بن رجب، ورئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” خالد المشري، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وجماعة الإخوان، موضحا أنها تسيطر على رقعة واسعة من الزاوية وأهمها طريق “الحرير” وتجبي ضريبة على حركة التهريب.

وأردف: “في القسم الآخر، مليشيا أولاد أبوحميرة (بوزريبة) تتحالف مع مليشيات من خارج المدينة أهمها مليشيا ضاوي ورشفانة وغنيوة الككلي، جميعها تحالفها ضد وزير الداخلية السابق”.

وبين أن مليشيات بوزريبة تسيطر على مصفاة النفط غرب الزاوية، وتقوم بالإشراف اليومي على توزيع الوقود على المهربين والدفع نقدي وفوري.

واختتم بقوله: “المواجهة القادمة إذا ما اندلعت سوف تأتي على الأخضر واليابس، وسوف لن تبقي ولا تذر بسبب تضارب مصالح المليشيات، ولا أحد يهمه مصلحة الوطن ولا أمن السكان”.

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