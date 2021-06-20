النايض: الانتخابات ضرورة ينبغي حسمَها باختيار القاعدة الدستورية الأنسب للمرحلة

قال عارف النايض، رئيس تكتل “إحياء ليبيا”، إن الانتخابات ضرورة ينبغي للبرلمان أن يحسمَها باختيار القاعدة الدستورية الأنسب للمرحلة.
أكد النايض، في تصريحات نقلها موقع صحيفة ”الغد”، أن كل ما تستطيع التكتلات فعله هو المناشدة القانونية لإجراء انتخابات والاستعداد لها بالتثقيف والتوعية للشباب والمرأة لخوض غمار التجربة الانتخابية بكل صورها.
وأضاف النايض أن انطلاق الملتقى هو بداية طبية، خاصة أن الاجتماعات أصبحت مباشرة بعد أن كانت افتراضية.
ولفت إلى أن هناك اجتماعات ستُعقد للتكتلات السياسية في المناطق والمدن الليبية، مؤكداً أن هذا الملتقى سيستمر في التواصل مع كافة التكتلات والأحزاب والتيارات السياسية والجمعيات النسائية والشبابية في كل أنحاء ليبيا.
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