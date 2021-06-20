النايض: الانتخابات ضرورة ينبغي حسمَها باختيار القاعدة الدستورية الأنسب للمرحلة

قال عارف النايض، رئيس تكتل “إحياء ليبيا”، إن الانتخابات ضرورة ينبغي للبرلمان أن يحسمَها باختيار القاعدة الدستورية الأنسب للمرحلة.

أكد النايض، في تصريحات نقلها موقع صحيفة ”الغد”، أن كل ما تستطيع التكتلات فعله هو المناشدة القانونية لإجراء انتخابات والاستعداد لها بالتثقيف والتوعية للشباب والمرأة لخوض غمار التجربة الانتخابية بكل صورها.

وأضاف النايض أن انطلاق الملتقى هو بداية طبية، خاصة أن الاجتماعات أصبحت مباشرة بعد أن كانت افتراضية.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات ستُعقد للتكتلات السياسية في المناطق والمدن الليبية، مؤكداً أن هذا الملتقى سيستمر في التواصل مع كافة التكتلات والأحزاب والتيارات السياسية والجمعيات النسائية والشبابية في كل أنحاء ليبيا.