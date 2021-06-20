الشاطر للمليشيات: الأمور تتطور للأسوأ.. خللي السلاح صاحي

زعم عضو ما يسمى “المجلس الاستشاري”،عبد الرحمن الشاطر، أن الأمور تتطور للأسوأ، مخاطبا المليشيات، بالقول: ” خللي السلاح صاحي”، على حد وصفه.

وقال الشاطر في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “عندنا فصيل عسكري متمرد راكب راسه لإعادة حكم العسكر”، بحسب تعبيره.

وأضاف: “عندنا فصيل مدني مسيطر على قرارات مجلس النواب وما فيش حل معه. وعندنا لجنة 5+5 لا يجمعهما خيط واحد من التفاهم”، وفقا لقوله.

وتابع: “عندنا احتلال لمدن وقواعد عسكرية تسلم للفاغنر والجنجاويد. وعندنا مجلس رئاسي الحاضر الغائب”، على حد زعمه.

وخاطب عناصر المليشيات في تغريدة أخرى، قائلا: “الأمور تتطور إلى الأسوأ. خللي السلاح صاحي”.

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