متحاشيًا ذكر مصراتة.. «نصية»: سعداء جداً بفتح الطريق بين سرت و«أبو قرين»

أعرب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، عن بالغ سعادته بما وصفه بـ«فتح الطريق بين سرت وأبو قرين»، متجاهلا بشكل كامل ذكر أن هذا الطريق يؤدي إلى مدينة مصراتة.

وقال نصية، في تغردة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سعداء جدا بفتح الطريق بين سرت وأبو قرين”، على حد وصفه.

وأضاف “نتمنى أن تفتح القلوب أيضا ونحكم العقل والمصلحة العليا للبلاد. وندرك جميعا أن الوطني من يتنازل للوطن وأن ليبيا للجميع وبالجميع وليس أمامنا إلا أن نتحاور ونتفاهم ونتوافق بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن، فتح الطريق الساحلي (سرت – مصراتة) بشكل رسمي اليوم.

وكتب الدبيبة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة”.

وتابع تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.