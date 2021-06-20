نصية يدعو الليبيين للتوافق بعيدا عن التدخلات الأجنبية

دعا عضو مجلس النواب عبد السلام نصية الليبيين لتحكيم العقل والمصلحة العليا للبلاد والتحاور والتفاهم والتوافق بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وقال نصية في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “سعداء جدا بفتح الطريق بين سرت وابوقرين” مضيفا “نتمنى أن تفتح القلوب أيضا ونحكم العقل والمصلحة العليا للبلاد وندرك جميعا أن الوطني من يتنازل للوطن وأن ليبيا للجميع وبالجميع وليس أمامنا إلا أن نتحاور ونتفاهم ونتوافق بعيدا عن كل التدخلات الاجنبية”.

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وأعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه فتح الطريق الساحلي اليوم الأحد مؤكدا طي صفحة من معاناة الشعب الليبي.

وقال الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة” مضيفا “تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي” وتابع “معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.