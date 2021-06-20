نصية: سعداء جداً بفتح الطريق بين سرت وأبو قرين

أعرب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، عن بالغ سعادته بما وصفه بـ”فتح الطريق بين سرت وأبو قرين”، متجاهلا بشكل كامل ذكر أن هذا الطريق يؤدي إلى مدينة مصراتة.

نصية، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “سعداء جدا بفتح الطريق بين سرت وأبو قرين”، على حد وصفه.

وأضاف: “نتمنى أن تفتح القلوب أيضا ونحكم العقل والمصلحة العليا للبلاد. وندرك جميعا أن الوطني من يتنازل للوطن وأن ليبيا للجميع وبالجميع وليس أمامنا إلا أن نتحاور ونتفاهم ونتوافق بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية”.

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