العالمية لخريجي الأزهر تبحث التعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية

استقبل عميد كلية الدعوة بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية ووزير الأوقاف السابق، أبوبكر أبو أسوير، ومدير إدارة النشر عضو المنظمة الشيخ الأستاذ محمد دعباج، اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا أكرم فرج الجراري يرافقه مدير مكتب المنظمة بمدينة زليتن وعضو المنظمة فرج أشكيب، ومحمد عبدالله أشميلة

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع ليبيا وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية لما لها من باع طويل في نشر الإسلام وطباعة القرآن الكريم واستقبال طلبة العلم من جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وتأتي هذه الزيارات للربط بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا والجامعات الإسلامية على مستوي ليبيا من أجل تبادل الخبرات والرفع من الكفاءات لطلبة العلم.