“الصوصاع” لـ218: الطريق الساحلية لن تُفتح اليوم بشكل عملي

بالتزامن مع ما أطلقه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من فتح الطريق الساحلية من المقرر وصول بعثة الدعم الأممية إلى سرت مساء اليوم لعقد لقاء مباشر مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة غداً الاثنين بخصوص فتح الطريق الساحلية.

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع لـ218 إن الطريق لن تفتح الأحد بشكل عملي إنما ثمة ترتيبات في مراحلها النهائية.

وأكد الصوصاع أن قرار فتح الطريق الساحلية تم الاتفاق عليه الخميس الماضي خلال اجتماع عبر الدائرة المغلقة بين أعضاء اللجنة العسكرية وبعثة الدعم الأممية على أن يسبق فتح الطريق وضع الترتيبات الأمنية وإزالة السواتر والألغام وخروج كل المسلحين واستلام أجهزة الأمن أماكنها على طول الطريق.

وسبق للجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني المطالبة بفتح الطريق الساحلية وتسمية المعرقلين الذين هم، بحسب الصوصاع، مسلحون من مدينة مصراتة تحت مسمى غرفة “سرت- الجفرة”.

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