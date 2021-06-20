أبوجناح: الحكومة ستسعى لجعل الجنوب منطقة تجارية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، أنه ستكون هناك مساعي من حكومة الوحدة الوطنية لجعل مناطق الجنوب منطقة تجارية ومنطقة حرة من أجل دعم الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد الليبي.

جاء ذلك خلال افتتاح نائب رئيس الحكومة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج معرض ليبيا للغداء وصالون فزان الإقتصادى بمنطقة تمنهنت بحسب المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة.

ويأتي تنظيم المعرض وافتتاح الصالون الاقتصادي في إطار العمل من أجل خلق الفرص الاستثمارية بمناطق الجنوب ودعوة المستثمرين للمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمنطقة مستقبلا.

ويختص المعرض باستعراض المشروعات الصغرى والمتوسطة، مما يتيح خلق فرص عمل للشباب الراغب في خوض العمل الخاص.

وحضر الإفتتاح عدد من عمداء بلديات ووجهاء وأعيان المنطقة الجنوبية والمهتمين بالمجال الزراعي والاستثماري.