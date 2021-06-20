رياح معتدلة وأجواء ساخنة على مناطق غرب ليبيا

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الأحد.
رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :
• الطقس: السماء صافية هذا اليوم ، مع ظهور بعض السحب فوق أقصى مناطق الشمال الغربي مساء غد .
• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط مساء يوم غد علي بعض المناطق الساحلية .
• درجات الحرارة القصوى: بين (33- 37) مْ على الساحل، وتكون ما بين (40- 43) مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم غد .
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب .
• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة على بعض مناطق الجبل الأخضر.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 30) مْ ، وتكون ما بين (33-36) مْ على اجدابيا – جالو والجغبوب ، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين .
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
• الطقس: السماء صافية .
• الرياح: شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 45) مْ .
الكفرة- السرير- تازربو:
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 38) مْ .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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