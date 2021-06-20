«مكافحة الأمراض»: تسجيل 322 إصابة بفيروس كورونا و294 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 322 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، و294 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إنه تسلم 4052 عينة موزعة على مختبراته، أظهرت التحاليل المعلمية سلبية 3730 عينة، فيما تأكدت إصابة 322 منها 277 جديدة و45 مخالطة.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في ليبيا منذ ظهور الوباء، «العدد التراكمي»، 190 ألفا و748 حالة، تعافى منها 176 ألفا و217 حالة، وتوفى 3174 حالة، بينما لا تزال 11 ألفا و357 حالة نشطة حتى الآن.

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