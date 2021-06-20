حالة البحر اليوم على سواحل ليبيا اليوم الاحد (20/06/2021)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاحد (20/06/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب .

• الريح براني إلى شرقي يتحول تدرجياً مساء اليوم إلى شلوق سـرعته مــا بين (05– 15) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر .

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر ( 23-24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة .

• الريح باش على ساحل شحات وشرش على باقي الساحل يتحول يوم الغد الى متغير الاتجاه على ساحل رأس لأنوف سرعته ما بين (05–20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.25) متر يصل إلى (1.50) متر مساء اليوم على ساحل درنة وطبرق.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الأضطراب مساء اليوم على ساحل درنة وطبرق .

• درجة حرارة سطح البحر ( 23-24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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