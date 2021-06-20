ليبيا الان

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يؤكد فتح الطريق الساحلي

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 20 يونيو 2021 (وال) – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، فتح الطريق الساحلي بين (سرت – مصراتة).

هذا وجاء تأكيد رئيس الحكومة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قال: “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والإستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معًا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”. (وال – طرابلس) هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • تحية للشرفاء الذين أنحازوا للوطن…تحية للشرفاء في كل مدن ليبيا في سرت و طرابلس وبنغازي وفزان ومصراته والعجيلات وكاباو و وطبرق والبيضاء والكفرة وغات واوباري و زواره وفي كل ربوع ليبيا الحبيبة …تحية للشرفاء الذين انحازوا للوطن والمواطن رافضين ابتزاز المجرمين والانتهازيين والعملاء….تحية إجلال وإكبار لكل الابطال الذين قالوا نعم للوطن والمواطن من اجل رفع الظلم والمعاناة عنه …بارك الله جهودكم وسدد خطاكم لما فيه خير البلاد والعباد…

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