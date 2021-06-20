رئيس حكومة الوحدة الوطنية يؤكد فتح الطريق الساحلي

طرابلس 20 يونيو 2021 (وال) – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، فتح الطريق الساحلي بين (سرت – مصراتة).

هذا وجاء تأكيد رئيس الحكومة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قال: “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والإستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معًا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”. (وال – طرابلس) هــ ع

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