“استخبارات البنتاغون” تُحذّر من توسع نفوذ تركيا في ليبيا

تحذيرات خطيرة من مخطط تركي لتوسيع نفوذ أنقرة في ليبيا، أطلقتها استخبارات وزارة الدفاع الأميركية في تقرير تم تسليمه إلى الكونغرس.

وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” التي اطّلعت على التقرير، أنه أفد بأن “تركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في ليبيا، بعد أن دعم الجيش التركي حكومة الوفاق، بطائرات بدون طيار (درونز)، وأنظمة الدفاع الجوي في حرب طرابلس”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “تقرير استخبارات البنتاغون توقّع أن تعيد روسيا ترتيب أولوياتها في التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، لضمان تأمين نفوذها في ليبيا”.

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