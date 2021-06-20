ليبيا الان

“استخبارات البنتاغون” تُحذّر من توسع نفوذ تركيا في ليبيا

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحذيرات خطيرة من مخطط تركي لتوسيع نفوذ أنقرة في ليبيا، أطلقتها استخبارات وزارة الدفاع الأميركية في تقرير تم تسليمه إلى الكونغرس.

وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” التي اطّلعت على التقرير، أنه أفد بأن “تركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في ليبيا، بعد أن دعم الجيش التركي حكومة الوفاق، بطائرات بدون طيار (درونز)، وأنظمة الدفاع الجوي في حرب طرابلس”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “تقرير استخبارات البنتاغون توقّع أن تعيد روسيا ترتيب أولوياتها في التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، لضمان تأمين نفوذها في ليبيا”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • سبب تواجد الاتراك هم الامريكان …رئيس امريكا المجنون السابق ترامب هو الذي أعطي الضؤ الاخضر للسلطان المعتوه ليدعم الخائن السراج بالسلاح والمرتزقة والطائرات وذلك حتي لا تستقر ليبيا وتصبح ألعوبة في يد الكبار…هذه هي السياسة ..ونرجو من الله ان يعرف سياسيين ليبيا والمسئولين فيها هذه المؤامرة ويقفوا صفا واحدا ضد هذه المؤامرات ويتم طرد هؤلاء المرتزقة واتباعهم ليعيش المواطن في حرية وسلام….

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