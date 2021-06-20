السفارة الأمريكية: فتح الطريق الساحلي مهم

أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أن “افتتاح الطريق الساحلي مهم ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للاجتماع في برلين”.

وبينت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه “يجب أن يركز الليبيون والقوى الأجنبية على حد سواء على تشجيع الاستقرار من خلال أفعال مثل السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحًا وتمهيد الخطى أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، بما في ذلك الانتخابات في ديسمبر”.

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وأعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه فتح الطريق الساحلي اليوم الأحد مؤكدا طي صفحة من معاناة الشعب الليبي.

وقال الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة” مضيفا “تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي” وتابع “معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.