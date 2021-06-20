مصدر لـ218: البدء بإزالة السواتر الترابية لفتح الطريق الساحلي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مصدر لـ218: البدء بإزالة السواتر الترابية لفتح الطريق الساحلي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الحمدلله يارب الحمدلله ان شاء تنفتحلكم ابواب الجنة خففتو ع الناس معاناتهم وتعبهم بارك الله فيكم جزاكم الله الف خير
قرص بايدن بيده وذن اردوغان بعدما وقا علي ايده بمنديل في اللقاء الآخير الذي جري بينهما فأثمرت القرصه ان يآمر اردوغان خدمه وحريمه في غرب ليبيا بفتح بين سرت والمستعمره التركيه مصراته وقال بايدن لاردوغان اصرارك علي تقسيم ليبيا بمساعدة عملاءك في البلاد الليبيه لا يفيد كون 80% من منابع النفط في ليبيا هي في المناطق المحرره من الارهابيين وهي حاليا تحت سيطرت جيش الليبي فأقتنع اردوغان انه لا طائل من وراء اغلاق طريق بين سرت الحره ومصراته المستعمر فاوعز اردوغان لخدمه وعبيده في العصابات المسلحه التي حتي هي جاي لها يوم وتتفكك ويرجع من السجن الي سجنه والمدمن يعالج من الادمان والمختل يحتفظ به قرقارش والمذنب يحاكم والترللي يرحل مع الاتراك الذين استضافهم في بيته خليهم يستضيفوه في بيوتهم بتركيا
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