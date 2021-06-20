مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة: أدعو تركيا لسحب المرتزقة من ليبيا

دعت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد، تركيا لأن تسحب قواتها والمرتزقة التابعين لهما من الأراضي الليبية طبقًا لما يقتضيه قرار مجلس الأمن رقم 2570 ولما تنص عليه الاتفاقات بين الليبيين أنفسهم.

وأعربت وودوارد، في حوار لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، عن أملها في نتائج إيجابية من مؤتمر برلين 2، الذي ستستضيفه الخارجية الألمانية، الأربعاء المقبل، للمضي في العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي.

وأفادت بأن المؤتمر سيكون فرصة مهمة للتقييم، في ظل التقدم بالعديد من المجالات، على حد قولها، قائلة: “نحن نرحب بشدة بتعيين المبعوث الخاص الجديد يان كوبيش ووصول مراقبي الأمم المتحدة للتحضير للانتخابات في ديسمبر المقبل”.

وتابعت: “الشيء المهم حقا والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570، هو رؤية القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، تغادر، وهذا يتماشى أيضا مع ما طلبه الليبيون”، مؤكدة أن القوات الأجنبية تزعزع استقرار الوضع ولا تساعد في التحرك نحو السلام والاستقرار والانتقال إلى العملية الانتخابية.

وأضافت: “نأمل بشدة أن تتمكن برلين من مناقشة هذا الأمر وربما تجد طريقة للمضي قدما في رؤية خروج القوات الأجنبية من ليبيا”، مستطردة: “الشعب الليبي والحكومة المؤقتة يريدان مغادرة المقاتلين الأجانب تماشيا مع القرار 2570، من المهم أن تغادر القوات التركية”.