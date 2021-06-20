بالصور: الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية استعدادا لفتح الطريق الساحلي

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، في إزاحة السواتر الرملية ضمن عمليات فتح الطريق الساحلي (سرت – مصراتة)، عندما استقل إحدى الآليات المجهزة لتمهيد الطريق.

وتداولت صور للدبيبة، خلال مشاركته في فتح الطريق المغلقة منذ اندلاع حرب العاصمة في أبريل 2019.

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يأتي ذلك بعدما أعلن الدبيبة، فتح الطريق الساحلي (سرت – مصراتة) بشكل رسمي اليوم، وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة».

وتابع: «تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره».

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