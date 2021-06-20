وزير الصحة يتابع تداعيات التسيب الوظيفي بمستشفى غات

ليبيا – تباحث وزير الصحّة بحكومة الوحدة الوطنية أمس السبت مع عميد بلديّة غات موسى السنوسي حول المعيقات التي تحول دون تقديم الخدمات الطبيّة لأهالي البلديّة، خلال اجتماع سبقهُ توجّه وفدٍ من وزارة الصحة إلى مستشفى غات، للوقوف على تداعيات التسيّب الوظيفي للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمستشفى.

الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة خلص إلى التعاقد مع عناصر وطنيّة للعمل بمستشفى غات في تخصصات مختلفة، تشمل النساء والولادة والأطفال والباطنة.

يُشار إلى أن الوفد الذي وصل إلى مستشفى غات أمس السبت يترأسه وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير عبد الله عمر، ويضم مدير إدارة التفتيش طارق الغوج ومستشار وزير الصحة سعد الدين عبد الوكيل.